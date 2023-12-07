دِل تطلق شاشات جديدة من نوع UltraSharp

أعلنت شركة دِل تكنولوجيز عن طرح أول شاشات معتمدة في العالم من فئة الخمس نجوم لراحة العين، مصممة للمهنيين الذين يعملون من المكتب أو المنزل. وتضم مجموعة الشاشات الجديدة شاشة UltraSharp 27 Thunderbolt™ Hub والتي تسمى اختصاراً شاشة (U2724DE)، وشاشة UltraSharp 27 ويطلق عليها (U2724D).

وتمثل هذه الشاشات معياراً صناعياً جديداً تماماً لراحة العين تم تطويره من قبل شركة TUV Rheinland®، المزود الرائد عالمياً لخدمات الاختبار المهنية والمستقلة. وتعد شركة دِل أول شركة في السوق تقدم شاشات حاصلة على أعلى شهادة تصنيف من فئة 5 نجوم.

توفر هذه الشاشات ميزات راحة بصرية محسّنة لمساعدة المستخدمين على تقليل إجهاد العين، بما في ذلك:

مضاعفة معدل تحديث شاشات UltraSharp الحالية إلى معدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، لتقديم صور مرئيات حركية أكثر سلاسة ووضوحاً.

نظام ComfortView Plus محسّن يؤدي إلى انخفاض كبير في التعرض للضوء الأزرق الضار الصادر عن الجيل السابق من الشاشات والذي يصل إلى 50% من التعرض إلى أقل من 35% في الشاشات الجديدة.

مستشعر إضاءة محيطة مدمج يكتشف حالة الإضاءة المحيطة ويقوم تلقائياً بضبط سطوع الشاشة وإعدادات درجة اللون

وتعد هذه الميزات الجديدة مهمة جداً، إذ أظهرت دراسة حديثة أن الشاشة التي تقوم بضبط سطوعها لتتوافق مع مستويات مختلفة من الإضاءة المحيطة يمكن أن تقلل من تكرار علامات إجهاد العين بنسبة 7 إلى 17%. كما كشفت دراسة أخرى أن الشاشة المزودة بميزة تقليل الضوء الأزرق تساعد في تقليل علامات إجهاد العين بنسبة 8% بعد 50 دقيقة من إجراء مهمة بحثية.

كما تطرح دِل شاشة UltraSharp 24 USB-C® Hub الجديدة (U2424HE)، وشاشة UltraSharp 24 (U2424H) بحجم أصغر قليلاً وبميزات راحة بصرية محسّنة. ومن الميزات الأخرى التي تتمتع بها هذه الشاشات الأربع الجديدة ما يلي:

الإنتاجية المتصلة: تتضمن خيارات الاتصال الشاملة في هذه الشاشات كابل Thunderbolt™ مفرد، أو منفذ USB-C® ينقل ما يصل إلى 90 واط من الطاقة، وإشارات البيانات والفيديو، ومنفذ RJ45 يوفر ما يصل إلى 2.5 جيجابت من الإيثرنت لاتصال سريع ومستقر بالشبكة، وهذه الخيارات متاحة على شاشات UltraSharp 27 Thunderbolt™ Hub وشاشات UltraSharp 24 USB-C® Hub. كما أن جميع الشاشات الأربع الجديدة مزودة بمنافذ اتصال HDMI وDP 1.4.

الاستدامة: الشاشات الجديدة حاصلة على شهادة اعتماد EPEAT Gold، وTCO Edge، وENERGYSTAR، وFSC. كما أن شركة دِل حائزة على تصنيف EPEAT Climate+، ولديها أكبر مجموعة من الشاشات في القطاع بما في ذلك شاشات UltraSharp الجديدة (U2424H/HE وU2724D/DE)، والتي حصلت بدورها على تصنيف EPEAT Climate+، الأمر الذي يعني أن هذه المنتجات قد استوفت أفضل ممارسات القطاع فيما يتعلق بإزالة الكربون.

شاشة مؤتمرات الفيديو المنحنية مقاس 34 بوصة من دِل (P3424WEB)

طرحت شركة دِل أيضاً شاشات جديدة مخصصة لمؤتمرات الفيديو، تتمتع بمستويات راحة محسنة، وكاميرا أفضل، وميزات تعدد مهام من المستوى التالي. وتعد هذه الشاشات أول شاشات مؤتمرات فيديو مقاس 23.8 بوصة و27 بوصة و34 بوصة في العالم معتمدة لكل من تطبيقات Microsoft Teams وZoom7. وتتضمن هذه الشاشات كاميرا مدمجة ومكبرات صوت وميكروفونات بما يتيح إبقاء مكتب المستخدم مرتباً ونظيفاً إذ يلغي الحاجة لإضافة جميع تلك الأجهزة والملحقات.

وللاستجابة لظروف الإضاءة المنخفضة، قامت دِل بدمج كاميرا ذكية بدقة 4 ميجابكسل ودقة عرض 2K QHD مزودة بتقنية التأطير التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتداخل رقمي بتقنية HDR، ودعم تقليل ضوضاء الفيديو. كما تتيح الشاشة أيضاً تعزيز الأمان والتعاون السريع بفضل نظام تسجيل الدخول السريع من دِل ExpressSign-in، الذي يستشعر عندما يكون المستخدمون قريبين أو بعيدين عن الجهاز ويساعد في قفل الجهاز أو تسجيل الدخول عبر نظام Windows Hello. ولمزيد من مستويات الأمان، تم تضمين قفل خصوصية ميكانيكي لمنع استخدام كاميرا الويب بشكل يدوي. ومع إضافة هذه الميزات الجديدة فضلاً عن التصميم الوظيفي الجديد للشاشات، حيث باتت الكاميرا ومكبرات الصوت الآن تتموضع بشكل بارز في الأعلى، فمن المؤكد أن هذه الشاشات سترفع مستوى تجربة مؤتمرات الفيديو إلى آفاق جديدة.

