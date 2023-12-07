أبصر قلبه حب الموسيقى.. عمار الشريعي تخطى الـ150 لحنًا وتبنى عمالقة الغناء

في ذكرى رحيله

تحل اليوم ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، حيث رحل عن عالمنا في 7 ديسمبر عام 2012، وهو واحد من عمالقة الغناء العربي، إذ لحن العديد من الأغاني التي لا تنسى ولها ذكرى في أذهان الجميع، ورغم عدم إبصاره إلا أنه كان يوّصل كل شيء ويرى الأحداث بقلبه وإحساسه، فأتقن العزف على آلة البيانو والأكورديون والعود ثم أخيرًا الأورج، ليؤكد للجميع أن ليس هناك مستحيل، فالحب الصادق يوّلد المعجزات.

عمار الشريعي موهبة منذ النشأة

بدأ الموسيقار عمار الشريعي رحلته الفنية منذ دراسته، فتلقى علوم الموسيقى الشرقية على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته الثانوية في إطار برنامج مكثف أعدته وزارة التربية والتعليم خصيصًا للطلبة المكفوفين الراغبين في دراسة الموسيقى، فقد تعرف على الموسيقار كمال الطويل وتبناه، ثم تعرف على الموسيقار بليغ حمدي ورأس فريق الموسيقى وعمل مع الكثير من الفرق الموسيقية بعدها.

عمار الشريعي

عمار الشريعي "أحسن ملحن في إذاعة الشرق الأوسط"

وزادت ألحان المبدع عمار الشريعي على 150 لحنًا لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي، مما حظى على جائزة الحصان الذهبي لأحسن ملحن في إذاعة الشرق الأوسط لسبعة عشر عامًا متتالية، وكان أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للفنانة مها صبري عام 1975.

خلدت موسيقاه فى ذاكرة الجمهور العربى، أبرزها رأفت الهجان، وزيزينيا، وأبو العلا البشرى، وأرابيسك، والشهد والدموع، ودموع فى عيون وقحة، وعصفور النار، والراية البيضا، وأوبرا عايدة، وغيرها من الأعمال الفنية التى تركت أثرًا فى وجدان المهتمين بالموسيقى فى العالم العربى، وله 20 مسلسلا إذاعيا، وقدم للمسرح 8 أعمال منها "إنها حقا عائلة محترمة"، و"لولى"، و"علشان خاطر عيونك يمامة بيضا".

عمار الشريعي يكوّن فرقة الأصدقاء ويهتم بالمواهب الجديدة

ولا ينسى أحد فرقة "الأصدقاء"، والتي كونها عمار الشريعي عام 1980 م، وضمت الفرقة مجموعة من النجوم الكبار والذين حققوا نجاحًا ساحقًا في جيلهم، فكان منهم: منى عبد الغني، حنان، علاء عبدالخالق.

وحاول "الشريعي" من خلال الفرقة مزج الأصالة بالمعاصرة وخلق غناء جماعي يتصدى لمشاكل المجتمع، حيث اهتم اهتمامًا كبيرًا بأغاني الأطفال فقام بعمل أغاني احتفالات عيد الطفولة تحت رعاية السيدة سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك، لمدة 12 عامًا متتالية، وشارك في هذه الأعمال مجموعة من كبار الممثلين والمطربين مثل عبد المنعم مدبولي، نيللي، صفاء أبو السعود، لبلبة، عفاف راضي.

واهتم عمار الشريعي باكتشاف ورعاية المواهب الجديدة، لتصبح علامة في تاريخ الموسيقى العربية، مثل: منى عبد الغني، حنان، علاء عبد الخالق، هدى عمار، حسن فؤاد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، أجفان الأمير، آمال ماهر، وحديثًا أحمد على الحجار، سماح سيد الملاح.