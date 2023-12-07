أحمد حمدي علي أبواب بيراميدز في صفقة انتقال حر

اقترب أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي السابق السابق من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه بعدما قضى نحو موسمين معه.

وأشارت التقارير الصحفية الي أن مسؤولي بيراميدز تحركوا في مفاوضات جادة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب رحب بالانضمام لصفوف الفريق السماوي.

ويجيد حمدي اللعب في العديد من المراكز مثل الجناح وخط الوسط، وهو ما يمنح جيمي باتشكيو المدير الفني لبيراميدز العديد من الحلول.

على جانب آخر، خاض فريق بيراميدز ثاني تدريباته امس في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وشارك في المران جميع اللاعبين واستمر لأكثر من ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، وتجربة طريقة اللعب الذي سيخوض بها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقاء صن داونز.

وانضم عبد الله السعيد لصفوف البعثة في بريتوريا بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي ألمت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية .