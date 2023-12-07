روسيا: لا نعارض وجود مراقبين دوليين أثناء الانتخابات الرئاسية

أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن بلادها لا ترفض وجود مراقبين دوليين أثناء الانتخابات الرئاسية الروسية العام المقبل.

وقالت بامفيلوفا -خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم /الخميس/- "يترتب علينا إعداد إجراءات أنشطة المراقبين الدوليين أثناء الانتخابات الرئاسية".

وأضافت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية: "نحن لا نرفضهم ونتمنى أن تأتي العديد من الدول، التي تربطنا بها علاقات ممتازة لمراقبة الانتخابات".