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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: لا نعارض وجود مراقبين دوليين أثناء الانتخابات الرئاسية

رئيسة لجنة الانتخابات
رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا

أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن بلادها لا ترفض وجود مراقبين دوليين أثناء الانتخابات الرئاسية الروسية العام المقبل.

وقالت بامفيلوفا -خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم /الخميس/- "يترتب علينا إعداد إجراءات أنشطة المراقبين الدوليين أثناء الانتخابات الرئاسية".

وأضافت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية: "نحن لا نرفضهم ونتمنى أن تأتي العديد من الدول، التي تربطنا بها علاقات ممتازة لمراقبة الانتخابات".

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