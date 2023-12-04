الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة: الجناح المصري يدعو إلى الصحة والإغاثة والتعافي والسلام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم الثالث للجناح المصرى المقام على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبى، شهد عددًا من الجلسات المتنوعة تحت شعار "الصحة والإغاثة والتعافي والسلام"، ودعت جميعها إلى المشاركة الجماعية والتدابير الاستباقية، وقد شجع الجناح المصري مشاركة الشباب والقطاع الخاص في العمل المناخي، وحثهم على تنفيذ المبادرات المبتكرة التي تساهم في تقديم حلول تدفع العمل المناخي إلى الأمام.

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وأوضحت وزيرة البيئة أن مناقشات الجناح تناولت الموضوعات المتعلقة بالصحة، حيث تم عقد مجموعة من  الجلسات سلطت الضوء على طرق  التخلص من الأدوية غير الآمنة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الجلسات أهمية رفع  الوعي لدى قطاع الأعمال والمجتمع،  بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادرة I-CAN، والتحول نحو نظام الرعاية الصحية الأخضر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الجلسات التى شهدها الجناح المصرى، كجلسة "ثم تحولت الأضواء إلى تغير المناخ والصحة: ​​من قبل الشباب، مع الشباب" والتى استضافتها وزارتى الشباب والرياضة والصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجلسة "المناخ الصحي من أجل صحة واحدة"، التى تناولت أهمية التنوع البيولوجي للصحة والرفاهية، بالإضافة إلى جلسة "المساهمات البحثية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة والتكيف معها".

وأشارت فؤاد أن المناقشات داخل الجناح المصرى  تعمقت، وكشفت عن تقدم النهج الإيجابي للسلام في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مُضيفةً أن اليوم الثالث في الجناح المصري حث على التكاتف الجماعي لصياغة مستقبل مرن للحفاظ على البيئة المُحيطة، وهو ما يدل على أن التآزر بين العمل المناخي ومشاركة القطاع الخاص والحكومة أمر بالغ الأهمية في رسم المسار نحو غد مرن.

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