توتنهام في مهمة صعبة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق توتنهام تحت قيادة انجي بوستيكوجلو لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، ةذلك عندما يلتقي مع نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام و ويست هام

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام و ويست هام في تمام الساعة العاشرة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد وست هام في البريميرليج

وستذاع مباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نظيره وست هام يونايتد، غدا في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة BEIN SPORTS 1 HD.

يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 27 نقطة، حيث خاض 14 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 3 مباريات، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، حيث لعب 14 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.

بينما جاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1 آرسنال 36 نقطة.

2 ليفربول 34 نقطة.

3 أستون فيلا 32 نقطة.

4 مانشستر سيتي 30 نقطة.

5 توتنهام 27 نقطة.

6 مانشستر يونايتد 27 نقطة.

7 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة.

8 برايتون 22 نقطة.

9 وست هام 21 نقطة.

10 تشيلسي 19 نقطة.

11 برينتفورد 19 نقطة.

12 ولفرهامبتون 18 نقطة.

13 كريستال بالاس 16 نقطة.

14 فولهام 15 نقطة.

15 نوتينجهام فورست 13 نقطة.

16 بورنموث 13 نقطة.

17 لوتون تاون 9 نقاط.

18 إيفرتون 7 نقاط.

19 بيرنلي 7 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد 5 نقاط.