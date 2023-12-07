مع إنطلاق موسم زراعة القمح بالدقهلية.. مطالب بدعم المحصول

انطلق موسم زراعة محصول القمح بقرى الدقهلية، وسط أجواء من الفرحة بين المزارعين، وترجع أهمية القمح كونه الركيزة الوحيدة التي يتم الإعتماد عليها في إنتاج رغيف الخبز المدعم، الذي يقدم الي المواطن البسيط وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من اللجوء للإستيراد.

ويستمر موسم الزراعة إلى 15 ديسمبرالحالى ويقوم المزارعين بالحصول على التقاوى والأسمدة من خلال كارت الفلاح ويتم الحصاد فى نهلية إبريل القادم.

وحدد مجلس الوزراءالسعرالاسترشادي لمحصول القمح الموسم، والذي سيكون 1600 جنيه للأردب، وذلك تشجيعًا للمزارعين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وأعلنت مديرية الزراعة بالدقهلية أن المساحة المنزرعة هذا العام 250000 فدان وأن وزارة الزراعة قامت بتسجيل عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية تم توزيعها على المزارعين هذاالموسم .

وأشارت إلى أن الوزارة تبنت نظام الزراعة على المصاطب التي توفر في كميات مياه الري بأكثر من 20% وكمية التقاوي بحوالي 25% وكذلك التسوية بالليزر لتقليل كميات مياه الرى المستخدمة.

وأكدت مديرية الزراعة بالدقهلية، عقد العديد من الندوات الإرشادية في حقول المزارعين لتوعيتهم بأفضل التوصيات الفنية للحصول علي أعلى إنتاجيه من وحدتى الأرض والمياه.

ودعت مديرية الزراعة بالدقهلية، المزارعين للإستجابة لنصائح الوزارة واستخدام التقاوى الموصى بها تمشيًا مع الخريطة الصنفية، حتى تنعكس ايجابيًا على جودة المحصول والإنتاج.

فى حين طالب مزارعوالقمح بالدقهلية مسئولى الزراعة بالدعم اللازم للزراعة للوصول للمساحات المستهدفة وزيادة إنتاجية القمح والحد من الاستيراد .

بداية طالب وائل فؤاد مهندس زراعى بضرورة تقديم تسهيلات للمزارعين عن طريق التعاون مع مركز البحوث الزراعية لإيجاد سلالات تقاوى تزيد من نسبة الإنتاج مع إعادة النظر فى هيكلة وتنظيم جهاز الإرشادى الزراعى ليتفق مع هذه التطورات والتغيرات المتلاحقة التى نعيشها وضرورة أن يقوم جهاز الإرشاد الزراعى بواجبه من خلال برامج إرشادية متطورة تقوم بتعريف المزارعين بطرق المقاومة الطبيعية ضد الآفات التى تصيب النباتات وتوضيح خطورة استخدام المبيدات وأهمية اتباع وسائل المكافحة المتكاملة ، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالممارسات الفنية الخاصة بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج ورفع الدخول المزرعية وتحسين المستوى.

ويؤكد محمد فهمى إن المزارعين يحرصون على زراعة المحصول الاستراتيجى، وهناك تزايد فى عدد الأفدنة المزروعة بمحصول القمح بشتى أرجاء لبدقهلية ، مضيفا أن أبرز شكاواهم تنحصر فى نقص الأسمدة الكيماوىة وعدم توافر تقاوى معتمدة لمحصول القمح وبقية المحاصيل الشتوية. مطالبا بتوفير الأسمدة وأصناف التقاوى عالية الجودة فى الجمعيات.

وناشد إبراهيم أبوالمعاطى مزارع المسئولين عن الزراعة بعقد ندوات تثقيفية وتوعوية للمزارعين لمعرفة أفضل الطرق لزراعة محصول القمح لزيادة الإنتاج وتطوير محصول القمح فضلا عن المتابعة الميدانية.