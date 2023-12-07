إشادة كبيرة بجهود الشباب في تبني المشروعات الرائدة والإجراءات التنظيمية لمتطوعي الوزارة

خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس 2023 الدولي للصناعات الدفاعية ...

مع استمرار فعاليات معرض إيديكس 2023 الدولي للصناعات الدفاعية، والذي يتم تنفيذه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يواصل فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة مهامه وسط إشادة من الجميع على المجهود المبذول.

وخلال الفعاليات أشاد الحضور بالمجهودات الواضحة لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، في تنفيذ المشروعات الرائدة في مجالات عديدة و متنوعة مع الفئات والتي تحصد نتائجها الملموسة على أرض الواقع.

كما أثنى الحضور على كل ما قدمه فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة والبالغ عددهم ١٥٠ متطوعًا ومتطوعة منذ اليوم الأول لفعاليات المعرض سواء في التنظيم أو الإتقان المشهود لهم من الجميع في الترجمة الفورية داخل الأجنحة للشرح والرد على أية استفسارات من زوار المعرض من وفود دول العالم وتزويدهم بكافه المعلومات عن الأسلحة والمعدات المعروضة بمختلف اللغات سواء الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، التركية، الصينية، البرتغالية، واللغة السواحيلية بالإضافة إلى تمتعهم بالسمات الشخصيه المميزة التي كانت محط إعجاب الجميع.