نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض الأول للفيلم المصري المنتظر “أنف وثلاث عيون” في رؤيته الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الـ 3 من المهرجان.

وحضر على السجادة الحمراء عددًا من النجوم والنجمات منهم: سوسن بدر، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، المخرج أمير رمسيس، الفنان صدقي صخر.



الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972. فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.



الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.



تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا!

نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء

نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء

نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء

نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء

نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء

نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء

نجوم فيلم "أنف وثلاث عيون" على السجادة الحمراء