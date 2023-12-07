طريقة تحضير صوص الشوكولاتة لتزيين الكيكة| تعرفي على فوائد كاكاو

صوص الشوكولاتة من الصوصات المميزة، والتي لا غنى عنها إذا أردتي صنع كيكة بالكاكاو لذيذة ومميزة للأعياد، كما أنها من الوصفات التي يعشقها الجميع، لذا نقدم لك طريقة تحضير صوص الشوكولاتة والكيكة نفسها.

كيكة الشوكولاتة

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المقادير

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (مرّ)

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- جوز الهند : حسب الرغبة

- حليب : كوب (سائل)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

نضع في الوعاء الحليب.

ثم نضع السكر.

الكاكاو ثم ملاعق النشا.

نحرك قليلا ثم نضعه على النار حتى يصبح متجانس يجب التحريك المستمر حتى يصبح متجانس.

ندهن الصوص على الكيك.

فوائد الكاكاو

غني بمضادات للأكسدة

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الزنك والنحاس، التي تساعد في محاربة آثار الشيخوخة، كما يضمن محتواه المضاد للأكسدة من فيتامين إي E الأداء السليم للرؤية ويحارب ظهور بعض أمراض العين.

مضاد قوي للتوتر

بفضل غنى الكاكاو بالمغنيسيوم، يلعب هذا العنصر الغذائي دوراً في استرخاء العضلات، ضدّ الإجهاد والتعب.

مصدر لفيتامين دي D

يضمن فيتامين دي D الذي يحتوي عليه الكاكاو تقوية الأسنان والعظام، فضلاً على العديد من العمليات الحيوية في الجسم.

الوقاية الجيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية

يقلل الكاكاو من ضغط الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يعتبر حليفاً لصحة القلب.

يحتوي الكاكاو على العديد من الفوائد الصحية، لذلك لا يجب إزالته من النظام الغذائي، ولكن تناوله باعتدال.

طريقة عمل كيكة الكاكاو

المقادير

- سكر : كوب

- زيت نباتي : كوب

- بيض : 3 حبات

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- زبادي : كوب

- دقيق : 2 كوب (منخل)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بودرة كاكاو : نصف كوب

طريقة التحضير

اخفقي السكر مع الزيت في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً.

أضيفي البيض واخفقي.

أضيفي الفانيلا واللبن الزبادي واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الدقيق المنخول والكاكاو البودرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا واخفقي جيداً حتى يتجانس الخليط.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزيت ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن على حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة ليبرد ثم ضعيه في طبق التقديم.

قطعي الكيك وزيني برشة سكر بودرة وفواكة حسب الرغبة وقدميه.