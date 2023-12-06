تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في شوط الفرص الضائعة

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت المباراة مثيرة منذ لحظتها الأولى حيث لعب الفريقان مباراة هجومية ما دى لوجود مساحات كبيرة في دفاعاتهما.

وحاول مانشستر يونايتد إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تسجيل هدف مبكر وهو ماكاد يتحقق في الدقيقة 8 عندما إحتسب الحكم ركلة جزاء للشياطين الحمر إلا أن برونو فيرنانديز أضاع الكرة.

وفي الدقيقة 12 أهدر مودريك انفراداً تاماً لتشيلسي بعدما سدد بغرابة في الشباك الخارجية ليعود اليوناغتيد لمواصلة هجماته.

وفي الدقيقة 19 ينجح ماكتوميناي في تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء منح بها فريقه هدف التقدم.

وكاد نفس اللاعب ي الدقيقة 30 أن يضاعف تقدم فريقه بعدما سدد راسية خطيرة من مسافة قريبة إلا أن الحارس روبيرت سانشيز تصدى لها ببراعة، لترتد الهجمة وتتحول إلى انفراد تام للاعبي تشيلسي إلا أن اونانا انقذ الكرة ببراعة.

إستمرت المحاولات الهجومية المتبادلة حتى نجح الواعد بالمر في تسجيل هدف التعادل لتشيلسي من تسديدة أرضية على يمين حارس اليونايتد لتنته أحداث الشوط بنتيجة 1-1.