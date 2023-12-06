تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، و طالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الاستعداد بجدية لمواجهة السبت أمام ساجرادا الأنجولي، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مسيرة الانتصارات في الكونفدرالية والوصول للنقطة التاسعة.

وشدد معتمد جمال خلال حديثه على ثقته في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.