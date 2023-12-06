السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح من جميع المناشئ

أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وذكرت هيئة السلع التموينية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024.

السداد بتسهيلات موردين

وأشارت السلع التموينية إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم. وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين).

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية