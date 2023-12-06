"مصر تنتخب .. حق الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية" ندوات بأسيوط

نظم مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط سلسلة ندوات لطلاب كليات جامعة أسيوط. وحضرت الدكتورة فاطمة رشدي وكيلة كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب وإيمان غدير مديرة إدارة رعاية الشباب بالكلية

وتم عقد الندوة السابعة في كلية التمريض بعنوان "مصر تنتخب .. حق الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، وقدمها الدكتور أحمد شوري من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة وشهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

وتم عقد الندوة الثامنة في كلية التربية النوعية بحضور الدكتور وجدي رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات وقدمها الدكتور مروة كدواني من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة وشهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات بجامعة أسيوط. تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وتم إعداد وتنفيذ الندوات بواسطة أحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط.

على الرغم من وجود إقبال شديد من الطلاب على الندوة، إلا أن الدكتور أحمد شوري قام بتسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في الإنتخابات الرئاسية. وقد أكد على أن الشباب هم أمل الوطن وأصحاب المستقبل، ولذلك يجب عليهم المشاركة الفعالة في اختيار الرئيس الذي يمثلهم ويعمل على تحقيق طموحاتهم.

تحدث الدكتور أحمد شوري أيضًا عن أهمية التعرف على العملية الانتخابية والاطلاع على برامج وخطط المرشحين المحتملين، وذلك بهدف اتخاذ قرار مدروس ومستنير. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة تفهم الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تنمية المجتمع وتطويره، وضمان تحقيق العدالة والحقوق في البلاد.

كما تم خلال الندوة طرح العديد من الأسئلة والمناقشات حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وتأثيرها على مستقبل البلاد. كانت هذه الندوة فرصة قيمة لطلاب كلية التمريض بجامعة أسيوط لتوسيع آفاقهم السياسية وزيادة وعيهم بأهمية المشاركة السياسية الفعالة. وتشجيعًا لهم على أن يكونوا قادة مستقبليين يسهمون في تطوير البلاد وبناء مجتمعأفضل.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة