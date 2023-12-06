جامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية في "فن الإبرة حياكة وتطريز وكورشية"

تسعى إدارة الفنون التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط إلى تنمية قدرات ومواهب الطلاب في مجال الحياكة والتطريز، وذلك من خلال تنظيم فعاليات مراكز التدريب "فن الابرة حياكه وتطريز وكورشية" تحت إشراف المدربة إيمان إبراهيم

تشمل الفعاليات على دروس وتدريب عملي في فن الحياكة والتطريز والكورشية، وتستهدف جميع الطلاب المهتمين بهذا المجال. ستقام الفعاليات بشكل أسبوعي، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر ديسمبر، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

تحظى هذه الفعاليات برعاية من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. كما يتم تنفيذها تحت إشراف عام من الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، وبإدارة الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وقام بالإعداد والتنفيذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وعفاف أحمد رئيس قسم الخياطة والتطريز بجامعة أسيوط وقامت بالتوثيق أسماء أبو الغيط وحدة العلاقات العامة والإعلام بجامعة أسيوط..

تحرص إدارة الفنون على تنظيم فعاليات تطويرية وتدريبية تعزز من مهارات الشباب وتساهم في تنميتهم بشكل شامل. وتعتبر فعاليات مراكز التدريب "فن الابرة حياكه وتطريز وكورشية" أحد الأمثلة الجيدة على ذلك، حيث تعزز الإبداع والمهارات اليدوية لدى الطلاب وتساعدهم في اكتشاف مواهبهم وتوظيفها في مجال الحياة العملية.

يعتبر الحياكة والتطريز فنون تقليدية تحمل في طياتها تاريخًا ثقافيًا وفنيًا عريقًا. ومن خلال تعلمها، يمكن للشباب الاستفادة من هذه المهارات الفنية والابتكار في صنع منتجات فريدة وجميلة. كما يعود الفن التقليدي في مجال الحياكة والتطريز بفوائد كثيرة لتعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتحقيق التنمية الشخصية والاجتماعية للطلاب.

لذا، ندعو جميع الطلاب الذين يرومون اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم في فن الحياكة والتطريز والكورشية للمشاركة في فعاليات مراكز التدريب والاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تقدمها إدارة الفنون بجامعة أسيوط. فالمشاركة في هذه الفعاليات ستكون فرصة رائعة لتعزيز المهارات الشخصية والتعبير الابداعي لدى الطلاب وتحقيق النمو الشخصي والفني.

جانب من الورشة التدريبية

جانب من الورشة التدريبية

جانب من الورشة التدريبية

جانب من الورشة التدريبية

جانب من الورشة التدريبية