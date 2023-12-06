جامعة أسيوط تنظم سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب كلياتها

"مصر تنتخب.. حق الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية"

نظم مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط سلسلة من الندوات لطلاب كليات جامعة أسيوط.

تم عقد الندوة الخامسة لطلاب كلية الطب بحضور الدكتور علاء عطية عميد الكلية والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر في الندوة الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة السابق، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

تم أيضًا عقد الندوة السادسة لطلاب كلية التربية الرياضية بحضور الدكتور عماد سمير عميد الكلية والدكتور ياسر حسن حامد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد خضري وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تم عقد هذه الندوة في كلية التربية الرياضية تحت عنوان "مصر تنتخب.. حق الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، وحاضر فيها الدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل والدكتور أحمد شوري قسم العلوم السياسية بكلية التجارة، وشهدت إقبالًا شديدًا من الطلاب.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب.

بإشراف الدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وتم إعداد وتنفيذ الندوات بواسطة أحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط.

وقد تناولت الندوة موضوعات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي والثقافة الديمقراطية لدى طلاب الجامعة. وكانت من بين القضايا المطروحة في الندوة تحليل الوضع السياسي الحالي ودور الشباب في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.

وقد أشاد الحضور بأهمية هذه الندوات ودورها في رفع مستوى الوعي السياسي للشباب. حيث أكد الدكتور علاء عطية على أهمية تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في صناعة القرار السياسي وتطوير المجتمع.

وأشار الدكتور عبدالسلام نوير إلى أن الشباب هم مستقبل البلاد، وبالتالي يجب أن يكون لهم دور فاعل في تحديد مصيرهم والمساهمة في بناء مستقبلهم. وأكد على أهمية تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب من خلال هذه الندوات وتوفير الفرص للتعبير عن آرائهم وتطوير قدراتهم القيادية.

وفي ختام الندوة، قام الحضور بطرح العديد من الأسئلة وتبادل الأفكار والمقترحات. وتعد هذه الندوة الخامسة من سلسلة الندوات التوعوية بمثابة منصة للحوار والتفاعل بين الطلاب والمسؤولين الجامعيين، بهدف بناء جيل من الشباب المثقف والمتعلم والمستعد لقيادة المستقبل.

جانب من الندوة

جانب من الندوة