جامعة أسيوط تنظم "مهرجان نغم 2" فى العزف والغناء والإنشاد لاكتشاف المواهب

نظمت إدارة الفنون بالإدارة االعامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط قسم الفنون المسرحية والموسيقية "مهرجان نغم 2" فى العزف والغناء والإنشاد لاكتشاف المواهب الفنية لطلاب جامعة أسيوط ويهدف المهرجان إلى دعم وتشجيع المواهب الفنية لطلاب الجامعة وتعزيز الثقافة الفنية والموسيقية بين الطلاب. يعتبر العزف والغناء والإنشاد جزءًا أساسيًا من التعبير الفني ووسيلة للتواصل والتأثير على المشاعر والأفكار لدى الجمهور.

عقد المهرجان في قاعة النيل للتنوير والإشعاع الحضاري بجامعة أسيوط خلال الفترة من 3 ديسمبر حتى 7 ديسمبر. سيشتمل المهرجان على فعاليات متنوعة تشمل عروض موسيقية حية وعروض غنائية للطلاب. ستتاح الفرصة للمشاركين في المهرجان لعرض مواهبهم الفنية ومهاراتهم الموسيقية والغنائية أمام الجمهور ولجنة تحكيم مكونة من متخصصين في المجال الفني.

وشارك في اليوم الأول كلية الخدمة الاجتماعية وكلية العلوم وكلية تكنولوجيا السكر والصناعات التكاملية بحضور الدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتورة ايمان عبدالعال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب والتي أبدت اهتمامها بالحضور وتشجيع أبنائها من الطلاب ومديري رعاية الشباب بالكليات ومرافقتهم لطلابهم بالمهرجان والطلاب المشاركين وغيرهم من الطلاب.

سيكون للمشاركين الذين يتم اختيارهم فرصة للفوز بجوائز مالية وتكريم خاص. كما سيحصل المشاركون على فرصة للتواصل مع نخبة من الفنانين المحترفين والموسيقيين المشهورين الذين سيقدمون ورش عمل وجلسات توجيهية لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الفنية.

يهدف "مهرجان نغم 2" إلى تشجيع الشباب الفني على الابتكار والتعبير الفني وتطوير مواهبهم. من خلال المهرجان، يتم تعزيز التعاون الثقافي والفني بين الطلاب وتحفيزهم للتفاعل والتواصل الإيجابي في المجال الفني.

وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، إيفيلين شنودة موجة عام تربية موسيقية، رشا جلال مدير المهرجان ورئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، طلعت بكرى مايسترو الإنشاد الديني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، أحمد محمود مايستر الموسيقى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، ونصر الدين أحمد مايسترو الكورال بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف عام الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل إدارة الفنون على توفير فرص انتقال الخريجين الموهوبين إلى سوق العمل الفني من خلال توصيلهم مع فرص العمل وتعزيز شبكاتهم المهنية. ستساهم تجربة المشاركة في المهرجان في بناء سيرة ذاتية قوية للطلاب وتعزيز فرصهم في مستقبل مجال الفنون والموسيقى.

بهذا المهرجان، تأمل إدارة الفنون بجامعة أسيوط في أن تسهم في خلق بيئة فنية حافلة وتعزيز برامجها الثقافية الفنية المستقبلية لجميع طلاب الجامعة.

جانب من المهرجان

جانب من المهرجان

جانب من المهرجان