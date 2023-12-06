الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا.. هالاند يقود مثلث الهجوم

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن المدرب الإسباني بيب جواردويلا  المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياش - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: جون ستونز - ريكو لويس - بيرناردو سيلفا.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز.

 

بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إزري قنصوه، ديوجو كارلوس، باو توريس، لوكاس دين.

خط الوسط: ليروي بايلي، يوري تيليمانس، دوجلاس لويز، جون ماكجين.

خط الهجوم: بوبكر كمارا، أولي واتكينز.

 

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة مواجهتين وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 16.

بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 20.

 

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