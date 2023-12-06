جامعة أسيوط تحتفل بالطلاب ذوي الإعاقة في يومهم العالمي

نظم مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط فعالية مهمة وقد شارك رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، الطلاب ذوي الإعاقة في الاحتفال بيومهم العالمي، حيث تم تكريمهم عن إنجازاتهم الملموسة والمذهلة.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار استمرار دعم الجامعة واهتمامها بالطلاب ذوي الإعاقة، قد حقق الطلاب المشاركون في بارالمبياد الجامعات المصرية للعام الجامعي 2024/2023 نجاحًا باهرًا وحققوا المركز الأول، حيث حصدوا 30 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وذلك في مجموعة متنوعة من الرياضات والمسابقات. يعد هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى انجازات الجامعة ودليل واضح على الدور المتميز الذي تقوم به الجامعة في رعاية ودعم طلابها ذوي الإعاقة.

يعمل فريق العمل في مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط باستمرار على توفير برامج وخدمات متميزة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والدورات التدريبية المتنوعة، بما في ذلك ورش العمل والدروس التطبيقية، وذلك بهدف تعزيز المهارات والقدرات الفردية للطلاب وتطوير قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت اشراف عام الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتورة أمنية محمد أبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وقد قاما بالاعداد والتنفيذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقه البدنية بجامعة أسيوط والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري بمركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط كانوا وراء هذه الجهود المبذولة لتعزيز الوعي والتربية عن الحاجات الخاصة وتقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقة. كما أكدوا على أهمية الاهتمام بتوفير فرص متساوية للتعليم والتطور الشخصي لجميع الطلاب، والعمل على إزالة أية عقبات أو تحديات تواجههم.

نظرًا لأهمية دور الجامعة في تحقيق التكافؤ والتكريم لجميع الطلاب، فإن جامعة أسيوط تستمر في العمل الجاد من أجل كسر حواجز العجز وتشجيع الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة على تحقيق أحلامهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية