"فيد وأستفيد".. مبادرة طلابية بجامعة أسيوط

نظمت كلية التربية النوعية بالتعاون مع وحدة العلاقات العامه والاعلام بالاداره العامه لرعاية الشباب بجامعة أسيوط المبادرة الطلابية "فيد وأستفيد" علي مستوي كليات جامعة أسيوط بقاعة حمام السباحة بالقرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين طلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة. وقد استهدفت المبادرة الطلاب من جميع التخصصات والكليات في جامعة أسيوط، حيث تم توفير برنامج تدريبي شامل يشمل ورش عمل تطويرية ومحاضرات توعوية.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب وتحت اشراف عام الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط لشؤن التعليم والطلاب والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط

تم تنظيم البرنامج في قاعة حمام السباحة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط، حيث توفر هذا المكان الفسيح والمناسب لاستضافة هذه المبادرة الطلابية الضخمة. وقد حضر عدد كبير من الطلاب للاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج وقام بالاعداد والتنفيذ محمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام بجامعة أسيوط وغادة وحيد مدير رعاية شباب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

تضمن البرنامج ورش عمل متنوعة تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب. حيث تم تقديم ورش عمل حول التفكير الإبداعي، ومهارات الاتصال، وتطوير القيادة، والتخطيط الوقت. كما تم توفير ورش عمل تعليمية حول مهارات التواصل الفعال والتفاوض، واكتساب المهارات اللغوية والكتابية.

إضافة إلى ذلك، نظمت المبادرة محاضرات توعوية حول القضايا الاجتماعية والبيئية المهمة. وشارك في تقديم هذه المحاضرات خبراء ومتخصصين في المجالات المختلفة لتوعية الطلاب بأهمية هذه القضايا وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في حلها.

تعتبر مبادرة "فيد وأستفيد" فرصة قيمة للطلاب لتطوير أنفسهم وتعلم مهارات جديدة من خلال الاستفادة من الفعاليات والورش العمل المقدمة. كما تعزز هذه المبادرة روح التعاون والتفاعل بين الطلاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية بينهم.

بهذه الطريقة، تساهم هذه المبادرة في تنمية قدرات الطلاب وتحسين تجربتهم الجامعية بشكل عام. نجاح هذه المبادرة يعكس الروح الجامعية النابضة بالحياة في جامعة أسيوط والاهتمام بتطوير الطلاب كافة.

أهمية المبادرة الطلابية "فيد وأستفيد" في تعزيز التواصل والتعاون بين طلاب جامعة أسيوط وتحقيق تطوير شامل في المجتمع الجامعي.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات والورش العملية التي تعزز مهارات الطلاب وتساعدهم على الاستفادة القصوى من تجربتهم الجامعية. يتم تنظيم الفعاليات في مكان مريح وجميل مثل قاعة حمام السباحة في القرية الأولمبية بجامعة أسيوط، مما يوفر بيئة مناسبة للتعلم والتواصل.

تضم المبادرة العديد من الأنشطة المثيرة والمفيدة مثل ورش العمل والندوات والتدريبات التي تناقش مواضيع متنوعة مثل التوجيه المهني، وتنمية المهارات الشخصية، وفنون الاتصال والتفوق الأكاديمي. كما تستضيف المبادرة متحدثين محترفين من الأكاديميين والصناعة لمشاركة خبراتهم وتقديم نصائح قيمة للطلاب.

وتشجع المبادرة أيضًا التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب من خلال تنظيم فرق عمل تتعاون في إعداد وتنفيذ الفعاليات. يتمتع الطلاب بفرصة لتطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي وحل المشكلات معًا، مما يعزز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع الجامعي والتعاون المثمر.

وبفضل الدعم المستمر والرعاية الكريمة من قبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، تعد هذه المبادرة مثالًا مشرفًا على التزام الجامعة بدعم وتطوير الطلاب وتعزيز تجربتهم الجامعية.

بهذه المبادرة الطلابية الرائعة، تأمل كلية التربية النوعية في أن تساهم في خلق جيل من الطلاب المبدعين والملتزمين بالتعلم المستمر وتحقيق التميز الأكاديمي وتطوير المجتمع.ذذذذذذ

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية