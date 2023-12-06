مران الأهلي.. كولر يجري تقسيمة قوية إستعداداً لشباب بلوزداد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.