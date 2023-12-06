لخسارة الوزن.. طريقة عمل عجة البيض بالشوفان

يُعرف البيض والشوفان على إحتوائهم على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما يعملان على الشعور بالشبع فترة طويلة لذا فإن وجبة عجة البيض بالشوفان من الوصفات المناسبة إذا كنت تتابعين نظام صحي لخسارة الوزن، حيث تشعرك بالشبع مما تقلل عدد السعرات الحرارية التي تدخل جسمك، وبالتالي تلاحظين خسارة كبيرة في الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

عجة البيض بالشوفان

طريقة عمل عجة البيض بالشوفان

المقادير

- بيض: 3 حبات

بياض البيض : 2 حبة

- بصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل أخضر : 1 حبة

- فلفل أصفر : 1 حبة

- فلفل أحمر : 1 حبة

- شوفان : كوب

- جبن فيتا : كوب (قليل الدسم)

- جبنة : نصف كوب (قليلة الدسم / مبشورة)

- حليب : نصف كوب

- بقدونس : 4 ملاعق كبيرة (مفروم)

- بذور الكتان : 4 ملاعق كبيرة (مطحون)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

ضعي الزيت في المقلاة حتى يسخن، وأضيفي إليه البصل حتى يذبل.

ضعي البيض في وعاء، وأضيفي إليه الحليب وبياض البيض والفلفل الأسود، واخفقي جيداً.

أضيفي الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر إلى البصل وقلّبي جيداً.

أضيفي إلى البيض الشوفان والبقدونس وبذر الكتان، واخفقي مرة أخرى.

أضيفي الجبنة الفيتا، وقلّبي مع الخليط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

ضعي الخليط في المقلاة فوق البصل والفلفل الألوان، وغطيه بإحكام، مع تخفيف النار حتى ينضج.

رشّي الجبنة المبشورة على الوجه بعد النضج، وغطيه مرة أخرى لمدة دقيقتين حتى تذوب.

ضعي البيض في الطبق، ويقدم ساخناً.

فوائد تناول البيض

يعزز صحة الدماغ

مادة الكولين هي السبب في فوائد البيض للدماغ، والكولين من المغذيات المهمة للجسم، وتساهم في تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية المهمة في الجسم، كما إنها مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظيفة الجهاز العصبي العام، مع العلم أن البيض الواحدة توفر 6% من احتياج الجسم اليومي لمادة الكولين.

الحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم

البيض غني بالليسيثين، وهي مادة ضرورية للحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم، كما أنها مهمة لصحة الدماغ.

البيض غني بالليسيثين، وهي مادة ضرورية للحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم، كما أنها مهمة لصحة الدماغ.