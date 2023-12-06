الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: بوتين يبحث غدا مع نظيره الإيراني ملفات التعاون

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الرئاسة الروسية (كرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيعقدان محادثات في موسكو غدا الخميس لبحث التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في قطاع الطاقة.

txt

الكرملين: الرئيس الإيراني يزور موسكو الخميس القادم

txt

اتحاد جدة يتقدم على سباهان الإيراني في الشوط الأول

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات في موسكو في السابع من ديسمبر مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي الذي سيصل إلى روسيا في زيارة عمل".

 

وأضاف: "من المقرر دراسة جدول الأعمال الحالي للتعاون الثنائي بشكل موضوعي مع التركيز على تنفيذ المشروعات المشتركة الواعدة في المجال التجاري والاقتصادي، بما في ذلك النقل والطاقة". وأشار البيان إلى أنه "من المقرر أيضا تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الكبرى".

 

وكان بوتين ورئيسي قد التقيا آخر مرة في سبتمبر 2022 في أوزبكستان على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون. وأجرى الزعيمان محادثات ثنائية، وأشارا، من بين أمور أخرى، إلى أن مواقف موسكو وطهران بشأن العديد من القضايا الدولية كانت متقاربة أو متطابقة، واستمر التعاون بين البلدين في التطور في جميع المجالات.

مواد متعلقة

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مائدة بوتين ومحمد بن زايد في أبوظبي

أوشاكوف: بوتين يحضر قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدولة المستقلة 25 و26 ديسمبر

حجازي يعود لتشكيل اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني

نهاية بوتين واكتشاف علاج للسرطان.. تكهنات بابا فانجا لعام 2024 تثير الرعب

تاريخيًا.. بيرسبوليس الإيراني لا يعرف الانتصار على أندية السعودية بالمملكة

بوتين يكشف أهداف عملية "المُرتزقة" في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

الرئيس الإيراني: واشنطن شجعت الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب أعمال إجرامية في غزة

الرئيس الإيراني: أمريكا الشريك الرئيسي في العدوان الإسرائيلي على غزة
الجريدة الورقية