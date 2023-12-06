إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بصلاح سالم|رد فعل الزعيم وأول تعليق لأسرته (خاص للوفد)

في حالة فريدة من نوعها، تم إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم، وذلك ضمن حملة إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه البارزة، على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة، تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

تفاصيل إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم

وجاءت موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الزعيم عادل امام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك على الرغم من أن لجنة التسميات بمحافظة القاهرة انتهجت طوال السنوات الماضية شروطا لتغيير أسماء الشوارع.

عادل إمام

أسرة الزعيم عادل إمام تكشف ل"الوفد" رد فعله على إطلاق اسمه على أحد كباري صلاح سالم

وفي هذا الصدد، أعرب المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام، عن سعادته البالغة بإطلاق اسم الزعيم على أحد كباري صلاح سالم، وذلك خلال تصريح خاص لبوابة "الوفد" الإلكترونية.

وكشف إمام عن رد فعل الزعيم حينما علم بالأمر، مشيرًا إلى أنه تفاجأ عند سماع الخبر، وشعر بسعادة لا توصف، حيث اعتبر هذا القرار بمثابة تقدير عظيم وتكريم مُشرف من الدولة والوطن، لإسمه ومسيرته الفنية التي تربع من خلالها في قلوب الجمهور.

عادل إمام

عصام إمام ل"الوفد": اطلاق اسم الزعيم على أحد كباري صلاح سالم أكبر تكريم لمسيرته الفنية

في الوقت نفسه، وصف عصام إمام إطلاق اسم الزعيم على أحد الكباري بحدث عظيم وتكريم يشهد للزعيم بحفاوة مسيرته الفنية، التي تستحق كل الإحترام والتقدير وتخليد اسمه إلى الأبد.

ووفقًا لتصريحات اللواء محسن صلاح رئيس لجنة التسميات السابق، فهناك بعض المعايير التى يجب أن تتوافر لإطلاق اسم شخص على مدرسة أو كوبرى أو شارع، أبرزها أن يكون وافته المنية ويكون واحدًا من الشخصيات الرائدة فى تاريخ الوطن والمجتمع.

عادل إمام

وبناءً عليه، جاء قرار المحافظة بإطلاق اسم الزعيم عادل امام على كوبرى بمحور صلاح سالم، بما يخالف الشروط التى انتهجتها اللجنة طوال فترة عملها، فلم يسبق فى تاريخ اللجنة اطلاق اسم شخصية على قيد الحياة على كوبرى أو شارع أو مدرسة.

آخر أعمال عادل إمام

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الزغيم عادل إمام مسلسل "فالنتينو" الذي خاض به موسم دراما رمضان لعام 2019، وشاركه البطولة نخبة من النجوم أبرزهم الراحلة دلال عبد العزيز والراحل سمير صبري.

عادل إمام

بالإضافة إلى داليا البحيري، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.