"التحديات والمشكلات وبحث سبل التطوير" محور ملتقى الروضات الأول بـ"تربية طفولة أسيوط"

تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط ملتقى الروضات الأول تحت عنوان "التحديات والمشكلات وبحث سبل التطوير". سيقام الملتقى في القاعة الثمانية بالمبنى الإداري بجامعة اسيوط، وذلك في يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الحالي وتهدف الكلية إلى تعزيز وتطوير التعليم والرعاية للأطفال في السنوات الأولى من حياتهم

تهدف مبادرة ملتقى الروضات الأول إلى توفير منصة مثلى لتبادل الخبرات والمعرفة بين أصحاب المصلحة في مجال التربية المبكرة. يسلط الملتقى الضوء على التحديات والمشكلات التي تواجه المربين وأصحاب الروضات، ويسعى لاستعراض سبل التطوير والتحسين في هذا المجال المهم.

يتمتع هذا الملتقى برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. إن وجود هذه الرعاية الداعمة يعكس أهمية الملتقى والاهتمام بتطوير رياض الأطفال وتقديم أفضل الأساليب والممارسات في هذا المجال وتعزز أهمية الفعالية وتبرز دور الجامعة في دعم التربية المبكرة وتشجيع الحوار والابتكار في هذا المجال

يسعى الملتقى إلى مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه رياض الأطفال في فترة التربية المبكرة وتوفير سبل التطوير والتحسين. يشارك في الملتقى باحثون وخبراء في مجال التربية المبكرة من داخل الجامعة ومن مؤسسات تعليمية ورياضية أخرى.

من المقرر أن يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات والندوات وورش العمل التي ستغطي مواضيع متنوعة تهم عالم رياض الأطفال. سيتاح في نهاية الملتقى الفرصة للحضور لمناقشة الفعاليات وتبادل الخبرات والأفكار.

تنظم هذه الفعالية الرائدة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، والتي تضم مجموعة من الخبراء والأكاديميين المتميزين في مجال التربية المبكرة. تشهد الكلية سمعة طيبة وتاريخًا حافلًا في تطوير العلوم الرياضية والإبداعية والاجتماعية في تربية الأطفال الصغار.

قام باعداد وتنظيم الملتقى الدكتورة يارا إبراهيم محمد رئيس الملتقى والدكتورة نجوان عباس همام أمين الملتقى والدكتورة منال أنور سيد مقرر الملتقى ويهدف تنظيم هذا الحدث الهام لتمكين المربين وأصحاب الروضات من خلال الجلسات التعليمية وورش العمل والمحاضرات التفاعلية. يتم تناول مواضيع متنوعة في الملتقى، بما في ذلك تكنولوجيا التعليم المبكرة وتنمية روح القيادة لدي الأطفال الصغار والاستخدام الفعال للعب في التعليم المبكر.

يُعد ملتقى الروضات الأول مناسبة ذات قيمة عالية لأي مربي أو صاحب روضة يطمح في النمو المهني والتحسين الدائم لمؤسسته. من خلال حضور هذا الملتقى، يمكن للمشاركين الحصول على فرصة للاستفادة من خبرات وخبرات أخصائيين في التربية المبكرة، والتواصل مع أقرانهم وتكوين شبكات اتصال قوية في هذا المجال.

بإجراء ملتقى الروضات الأول، تسعى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط إلى الإسهام في تعزيز جودة التربية المبكرة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. إنها خطوة هامة نحو تحقيق التحسين المستدام في التربية المبكرة وتمكين أجيال الأطفال الصاعدة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتطوير قدراتهم.

يعد هذا الملتقى فرصة مهمة للمهتمين بمجال رياض الأطفال لتعزيز قدراتهم وتوسيع معرفتهم وتحسين ممارستهم في هذا المجال المهم. نأمل أن يكون الملتقى فاعلاً ومثمرًا وأن يساهم في تحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال في مصر.