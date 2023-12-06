"تمريض أسيوط" تنظم المعرض الخيري الرابع والعشرون للملابس الجاهزة غدا

تنظم كلية التمريض بجامعة أسيوط المعرض الخيري الرابع والعشرون للملابس الجاهزة الذي يعد فرصة ممتازة للمشاركين والحضور للتسوق من تشكيلة واسعة من الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة. سيتم إقامة المعرض في صالة الأنشطة الطلابية بمبنى المعامل بكلية التمريض بجامعة أسيوط، وذلك غدًا يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا.

يأتي هذا المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. كما يتم إشراف عام على المعرض من قبل الدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض بجامعة أسيوط والدكتورة فاطمة رشدي محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم العائلات ذوي الدخل المحدود من خلال توفير ملابس جاهزة بأسعار مخفضة. وقام بتنظيم المعرض إيمان غدير مصطفي مدير إدارة رعاية الشباب بكلية التمريض بجامعة أسيوط والدكتورة نعمه محمد المغربي مستشار اللجنة الاجتماعية بكلية التمريض بجامعة أسيوط والدكتورة حكمت إبراهيم عبد الكريم منسق الأنشطة الطلابية بكلية التمريض بجامعة أسيوط

سيشهد المعرض مشاركة عدد كبير من بائعي الملابس المحليين والعالميين الذين سيعرضون تشكيلات متنوعة من الملابس للنساء والأطفال والرجال. وسيتم توفير تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الملابس الرياضية والفساتين والبناطيل والتنانير والقمصان والبلوزات وغيرها من الملابس العصرية.

إن المشاركة في هذا المعرض ليست فقط فرصة للتسوق واقتناء ملابس جديدة بأسعار مناسبة، بل هي أيضًا فرصة للدعم والمساهمة في تحقيق الخير وتلبية احتياجات العائلات ذوي الدخل المحدود.

ندعو جميع الطلاب والموظفين وأهالي المدينة لحضور هذا المعرض الخيري والتمتع بالتسوق ودعم هذه المبادرة المجتمعية النبيلة. ستكون هذه فرصة للتسوق الممتعة والاستفادة من العروض الخاصة المتاحة في المعرض. الدخول مجاني للجميع وسيتم توفير قسم خاص للملابس المستعملة بأسعار مخفضة.

فلا تفوتوا فرصة المشاركة في هذا المعرض الخيري الرابع والعشرون للملابس الجاهزة والمساهمة في دعم العائلات المحتاجة وتلبية احتياجاتها.