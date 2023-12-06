سيول وأمطار.. البحر الأحمر تتأهب لمواجهة حالة الطقس

حذرت محافظة البحر الأحمر، من عدم استقرار الجو خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أرسلت إنذارًا جويًا للمحافظة، يشير إلى أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط أمطار، قد تكون رعدية على بعض المناطق بمدن المحافظة، وقد ينتج عنها سيول بسلسلة جبال البحر الأحمر.

لكن بالنسبة للمناطق الأخرى مثل مدينتي مرسى علم والشلاتين، شهد أمس الثلاثاء، أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على مناطق متفرقة بهما.

وبدوره قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية للمدن والأحياء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الأيام الحالية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع مياه الأمطار والسيول التي شهدتها مدينة مرسى علم.

ووجه محمد عيسى رئيس الشركة بالبحر الأحمر، بتحريك سيارات الشركة لسحب مياه الأمطار والسيول الموجودة بكثافة في الطرق الخارجية ووسط مدينة مرسى علم.