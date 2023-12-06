جامعة أسيوط تعلن الفائزين في "مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكليات"

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط استمرار فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة أسيوط والطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة للعام الجامعي 2024/2023 خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضي حتى يوم 7 ديسمبر الحالي من الساعة الرابعة عصرًا بقاعة المناقشات في المبنى الإداري لجامعة أسيوط.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. تم إعداد وتنفيذها بواسطة أميمة إبراهيم خالد مديرة إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط.

تهدف مسابقة الطالب والطالبة المثاليين إلى تكريم وتشجيع الطلاب والطالبات الذين يتمتعون بأعلى معدلات الأداء الأكاديمي والسلوكي والمشاركة الاجتماعية في جامعة أسيوط. يتم تقييم المشاركين وفقًا لمجموعة معايير تشتمل على الأداء الأكاديمي، والقيادة، والمشاركة الاجتماعية، والانضباط والسلوك، والمساهمة في مجالات أخرى مثل الرياضة والثقافة والفنون.

تتألف لجنة التحكيم من الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب المشرف العام على المسابقة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط رئيس اللجنة ومحكم للثقافة العامة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط محكم العرض التقديمي، والدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة بجامعة أسيوط محكم الوعي السياسي، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية بجامعة أسيوط محكم للعرض التقديمي، والدكتور شيرين عبد الغفار أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب محكم اللغة الإنجليزية، والدكتور سعد حسن محى الدين أستاذ التكنولوجيا بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط محكم برمجيات، والدكتور هيثم إبراهيم محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط محكم الأنشطة الطلابية، وأميمة إبراهيم خالد مديرة إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط محكمة الأنشطة الطلابية.

المسؤولون عن النشاط في جامعة أسيوط هم ولاء حسني حسانين، محمد عبد الحكم عبد الحفيظ، نهلة محمد محمد، ويسرا حسني عبد المالك. وقام بالتوثيق نصر الدين في وحدة العلاقات العامة والإعلام في جامعة أسيوط.

تقدم المسابقة فرصة للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة والتنافس مع باقي الطلاب. تحرص الجامعة على توفير ظروف تكافؤ لجميع المشاركين وضمان فرصة عادلة للفوز.

تتضمن فعاليات المسابقة مراحل عديدة، حيث يتم تقييم المرشحين في كلية واحدة من جامعة أسيوط، ثم يتم اختيار فائز واحد من كل كلية. بعد ذلك، يتنافس الفائزون في مجموعة مراحل نصف النهائيات والنهائيات لتحديد الفائز الأول في المسابقة.

يتم تكريم الفائزين في حفل ختامي يقام بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور. يحصل الفائزون على شهادات تقدير وجوائز قيمة تمثل تقدير الجامعة لإنجازاتهم وجهودهم.

تذكر إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط جميع الطلاب والطالبات المهتمين بالمشاركة في المسابقة بضرورة التقدم وتقديم طلباتهم في الموعد المحدد مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة. تشجع الإدارة جميع الطلاب والطالبات على الاستفادة من هذه الفرصة للتعرف على زملائهم المتميزين وتحفيزهم لتحقيق التفوق الأكاديمي والاجتماعي.

جانب من المحكمين

جانب من المحكمين

جانب من المحكمين

جانب من المحكمين