الرئيس الروسي يصل الرياض

وصل إلى الرياض اليوم الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، في زيارة للسعوديه، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.

ويزور بوتين الإمارات والسعودية فى جولة خارجية نادرة، حيث سيجرى أيضًا محادثات مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين فى غزة وأوكرانيا.

وكان بوتين وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفى وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، إن الاجتماع الأولى سيضم وفدى الرئيسين، وستتبعه محادثات بين الزعيمين بشكل فردي.

وبعد الانتهاء من جدول أعماله فى أبو ظبي، قال أوشاكوف إن بوتين سيواصل طريقه إلى الرياض فى نفس اليوم، حيث من المقرر أن يجرى هناك محادثات مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.