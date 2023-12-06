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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: انطلاق الحملة القومية التوعوية «شارك..الكلمة كلمتك»

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة النقل، اليوم الأربعاء، الحملة القومية التوعوية « شارك ٠٠ الكلمة كلمتك »، داخل 6 محطات سكك حديدية وهم: ( رمسيس، الجيزة، أسيوط، بورسعيد، المنصورة، طنطا)، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024،  وممارسة حقهم الدستوري خلال أيام 10 و11 و 12 ديسمبر الجاري.

ويشارك في الحملة عدد من أعضاء برلمان شباب مصر وجمعية صوت شباب مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، الفريق مهندس كامل الوزير؛  وزير النقل.

وتستهدف الحملة تحفيز المواطنين من مستقلى القطارات داخل محطات السكك الحديدية، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة فى صناعة القرار واختيار قائد سفينة الوطن فى المرحلة القادمة وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً من المواطنين الذين أكدوا مشاركتهم هم وأسرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثمنين دور شباب مصر الفعال في التوعية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


 

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