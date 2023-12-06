تشكيل آينتراخت ضد ساربروكن فى كأس ألمانيا.. مرموش يقود الهجوم

كشف الجهاز الفني لفريق إينتراخت فرانكفورت عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ساربروكن، على ملعب "لويس بارك"، والمقرر لها فى تمام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2023-24.

وشهد التشكيل مشاركة النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:

تشكيل إينتراخت فرانكفورت

وظهر مرموش بشكل مميز فى موسمه الأول مع أينتراخت فرانكفورت حيث شارك فى 22 مباراة قبل لقاء اليوم نجح فى تسجيل 11 هدفًا وصناعة اثنين آخرين.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 18 نقطة، حيث خاض 13 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراة واحدة.