اتحاد جدة يتقدم على سباهان الإيراني في الشوط الأول

نجح اتحاد جدة السعودي في التقدم على سباهان الإيراني بهدف نظيف، في المباراة التي يستضيفها ملعب الملعب عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من قبل لاعبي العميد على الكرة، حيث جاء هدف الاتحاد عن طريق صالح العمري في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وكان تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمُلاقاة سباهان قد قاده المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، عقب عودته من الإصابة القوية التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي غاب على أثرها لمدة 6 شهور.

وكان جاياردو، المدير الفني للاتحاد قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: لويز فيليبي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط : فابينهو، فيصل الغامدي، صالح العمري.

الهجوم : مروان الصحفي، فيلبي جوتا، مروان الصحفي.

وحال انتهت مواجهة اتحاد جدة وسباهان بفوز العميد، فإن الهلال سيتواجد في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال اَسيا برصيد 15 نقطة، بينما يحل سباهان في المركز الثاني بـ 10 نقاط، ويكون القوة الجوية ثالث الترتيب بنفس رصيد الفريق الإيراني، فيما يحتل أجمك إف سي المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط.