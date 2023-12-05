الكرملين: الرئيس الإيراني يزور موسكو الخميس القادم

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة روسيا الخميس المقبل.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "استطيع أن أؤكد هذه الزيارة وموعدها، حيث ستجرى مفاوضات روسية إيرانية في السابع من ديسمبر الجاري".

وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن الرئيسين الروسي والإيراني سيبحثان طائفة واسعة من الملفات، منها الوضع في غزة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية.

من ناحية آخرى، أكدت المتحدثة باسم البرلمان الأرميني، تسوفينار خاتشاتريان - في بيان نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - أن بلادها لن تشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، المقرر عقده 19 ديسمبر الجاري في موسكو.

وقالت خاتشاتريان: " إن رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، ألين سيمونيان، لن يشارك في الاجتماع المقبل للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفي الاجتماع العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سيعقد في موسكو 19 ديسمبر".

وأضافت:"أن وفد الجمعية الوطنية بجمهورية أرمينيا لن يشارك في هذه الاجتماعات أيضا"، مشيرة إلى أن رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية أخطر رسميا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بهذا الأمر اليوم.

يُذكر أن أرمينا لم تشارك في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالعاصمة البيلاروسية (مينسك) في 23 نوفمبر الماضي.