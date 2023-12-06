تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي فندق شهير بالإسكندرية

اجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء ، دعوى محاكمة 7 أشخاص، من بينهم أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري إلى دور الانعقاد القادم في يناير المقبل، بتهمة الاستيلاء بغير وجه قانوني على الأموال المملوكة من جهة عملهما، وبلغت 290 مليونا و700 ألف جنيه، فيما طلبت جهات التحقيق ضم الدعوتين رقمي 3085 لسنة 2018 جنح المنتزه و48253 لسنة 2017 جنح المنتزه، وإرفاق شهادة من الجدول بالأحكام منهم على المتهمين.

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي فندق شهير قيمته 290 مليون جنيها بالإسكندرية

تعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بالاستيلاء على شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.

وقد كشفت التحريات، أن المدعو ص.ا.ح، ترأس شركة رئيس شركة للاستثمار العقاري، تحمل اسم ج.ر للتنمية والاستثمارات العقارية بداية من تاريخ إنشائها وحتى أكتوبر 2015 الا أنه فى عام 2013 أصيب بتعب شديد وخضع لإجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة وطالبه المتهون الثاني ت.ص.ز والسابع ج.ر، من عضو مجلس إدارة شركة ج.ر، والمدعو أ.ش.ز، رئيس مجلس الشركة والعضو المنتدب، بالتوقيع على شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخري لتسير أعمال الشركة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين طالبو المجنى بالاعتذار عن رئاسة الشركة بسبب حالته الصحية، فوافق وتم انتخاب مجلس جديد في أكتوبر من عام 2015 ثم فاجئه المتهم السابع، باختلاس شيكات بنكية وتحريك دعاوي قضائية ضده، بينما قام المتهمين الخمسة وهم كل من المتهم ش.ز.ح، عضو مجلس إدارة المنتدب، والمتهم ش.ص.ز، مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، والمتهمة ل.إ.ع، ربة منزل والمتهم م.ص.ز، حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق ج.ر المملوك للشركة وتم توقيع عقد بيع للفندق لصالح المتهمة السادسة م.ج.ب زوجة المتهم الأول، بموجب الأوراق الموقع من جانب رئيس مجلس الإدارة.

وقام المتهمون بتوثيق العقد بمصلحة الشهر العقاري بالمخالفة للقانون وتسهيل عملية الاستيلاء على العقار محل الفندق المقام على مساحة 1138.10 متر مربع، ومكون من بدروم و11 طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، الأمر الذي تسبب فى إلحاق الضرر بأموال الشركة بقيمة 290 مليون و700 ألف جنيه.

ووجهت جهات التحقيق اتهام للمهتمين الأول والثاني بتسهيل عملية استيلاء على أموال الشركة بدون وجه حق باعتبارها من أعضاء مجلس إدارة الشركة وقيام المتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة باختلاس أوراق عبارة عن دفاتر وشيكات بنكية مملوكة للشركة، بينما وجهت اتهام من الثالث حتى السادس بالاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق على ارتكاب الموضوع وتحرير توكيلات لتسهيل عملية الاستيلاء على قطعة الأرض المقام عليها الفندق.

وقد جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

جهات التحقيق تأمر بإجراء تحاليل dna لجثتين لسيدتين في حادث انقلاب أتوبيس المنيا

كما أمرت نيابات شمال المنيا، اليوم الأربعاء ، الطب الشرعي بإجراء تحاليل dna، لجثتين لسيدتين داخل مشرحة مستشفي بني مزار، ضمن ضحايا حادث انقلاب أتوبيس قنا، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا، بهدف التعرف على هويتهم .

و تواصل النيابة العامة بمركز بني مزار، تحقيقات موسعه، مع المصابين واسر الضحايا، وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات.

وفي سياق مسبق، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، خروج 49 مصاب، بينهم 25 مصاب في حادث تصادم أتوبيس قنا، بالطريق الصحراوي الشرقي، من المستشفيات، عقب تماثلهم للشفاء، وخروج 8 جثامين من ثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، وجاري التعرف على جثتين مجهولتين داخل مشرحة مستشفي بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة.