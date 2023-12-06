جامعة أسيوط تنظم مبادرة طلابية بعنوان "فيد وأستفيد"

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، مبادرة طلابية تحت عنوان "فيد وأستفيد" على مستوى كليات جامعة أسيوط.

تم عقد الفعالية في قاعة حمام السباحة بالقرية الأولمبية، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيلة كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وقد قام بإعداد وتنفيذ الفعالية محمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بجامعة أسيوط، وغادة وحيد مدير رعاية شباب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة في جامعة أسيوط، وتبادل المعرفة والمهارات بينهم. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الجامعة لتعزيز العلاقات الطلابية وتفعيل دور الطلاب في الأنشطة الجامعية.

تم تنظيم الفعالية في قاعة حمام السباحة بالقرية الأوليمبية، حيث تم توفير بركة سباحة ومنطقة للألعاب المائية لإضفاء جو من المرح والاستمتاع على الطلاب. وقد حضر الفعالية عدد كبير من طلاب الجامعة من مختلف الكليات, وتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة لتسهيل التفاعل وتبادل الخبرات بينهم.

تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع وحدة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وهذا يعد جزءًا من جهود الجامعة في توفير أنشطة متنوعة لطلابها وتنشيط الحياة الجامعية.

قامت الفعالية بعدد من الأنشطة الممتعة والتفاعلية، حيث تم تنظيم مسابقات وألعاب مائية مثل سباقات السباحة وكرة الماء والنشاطات الجماعية الأخرى. وقد تفاعل الطلاب بشكل كبير واستمتعوا بالفعالية، مما أضفى جوًا من الحماس والمرح على الحدث.

تعد هذه المبادرة فرصة رائعة للطلاب للتعرف على بعضهم البعض وتوسيع دائرة معارفهم والتعلم من خبرات الآخرين. كما تعزز الفعالية الروح الجماعية والانتماء للجامعة وتعزز التعاون بين طلاب الكليات المختلفة.

وفي نهاية الفعالية، تم توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين في المسابقات وألعاب الماء، مما أضفى لمسة إيجابية على المشاركين وزاد من حماسهم ورغبتهم في المشاركة في مثل هذه الفعاليات المستقبلية.

بهذه الطريقة، تعمل كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ووحدة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط على توفير بيئة مشوقة ومثيرة للطلاب لتعزيز التواصل والتفاعل بينهم وتعزيز العلاقات الجامعية.