مؤشر الأسهم في مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4600.78 نقطة مرتفعًا 0.9 نقطة، وبنسبة 0.02 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4599.90 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول مليونين و13 ألفًا و453 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 36.9 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و189 ألفًا و590 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، على انخفاض بـ72.81 نقطة، أي بنسبة 0.73 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و872.10 نقطة.

وتم خلال الجلسة فى الأسهم القطرية تداول نحو 109 ملايين و327 ألفا و741 سهما، بقيمة 360 مليونا و515 ألفا و313.406 ريالا، نتيجة تنفيذ 13827 صفقة في جميع القطاعات.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل تعاملاته على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء 6ديسمبر، عند مستوى 1,942.85 نقطة، بارتفاع قدره 0.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.69 نقطة، بانخفاض قدره 1.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم عند نحو 891 ألفًا و523 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 352 ألفًا و275 دينارًا بحريني، نتيجة تنفيذ 30 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

بورصة الكويت

أغلقت أسواق الأسهـم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 17.52 نقطة ليصل إلى مستوى 6655.40 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 %.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي في أسواق الأسهـم الكويتية بما يصل إلى نحو 20.47 نقطة ليصل إلى مستوى 5484.23 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 %.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهـم الكويتية بما يصل إلى نحو 17.07 نقطة ليبلغ مستوى 7282.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 %، وذلك بحجم تداولات بلغت 219.7 مليون سهم عبر 10454 صفقة نقدية بقيمة 47.8 مليون دينار (نحو 145.7 مليون دولار).