بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع اليوم الخميس

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023، ليغق مؤشرها العام مرتفعًا بنحو 50.38 نقطة ليبلغ عند مستوى 6653.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.76 % .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر44 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5453 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 82ر0 % من خلال تداول 7ر66 مليون سهم عبر3797 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 4ر52 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 08ر54 نقطة ليبلغ مستوى 68ر7291 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 75ر0 % من خلال تداول 5ر158 مليون سهم عبر 8341 صفقة بقيمة 5ر70 مليون دينار (نحو 215 مليون دولار).

مؤشرات الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 74.43 نقطة، ليقفل عند مستوى 11177.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 295 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة، وتكافل الراجحي، والصناعة الكهربائية، ونسيج، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والدوائية، وجدوى ريت السعودية، والتطويرية الغذائية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و6.67%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في الكمية كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 153.56 نقطة ليقفل عند مستوى 25235.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام المقبل.