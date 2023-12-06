بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 17.52 نقطة ليبلغ عند مستوى 6655.40 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 %.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 47ر20 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5484 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 %.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 01ر17 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7282 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 %، وذلك بحجم تداولات بلغت 7ر219 مليون سهم عبر 10454 صفقة نقدية بقيمة 8ر47 مليون

دينار (نحو 7ر145 مليون دولار).

الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 30.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 11174.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 243 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، وكابلات الرياض، وعناية، وسيسكو القابضة، وسناد القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نقي، والمتحدة للتأمين، وشمس، والعمران، وأسمنت الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و6.84% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والباحة، الصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 453.70 نقطة ليقفل عند مستوى 23549.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة المصرية تخسر24.4 مليار جنيه بختام التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء تراجعات جماعية متأثرة بعمليات جني أرباح سريعة قادها المصريين والعرب.

خسر رأس المال السوقي للأسهم على 24.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.672.1 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 24703نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى5349 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7753نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 230 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 5.3 مليار جنيه.