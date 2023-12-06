البورصة تخسر24.4 مليار جنيه بختام التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء تراجعات جماعية متأثرة بعمليات جني ارباح سريعة قادها المصريين والعرب.

خسررأس المال السوقي للأسهم على 24.4 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.672.1 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوي 24703نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى5349 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7753نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 230 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 5.3 مليار جنيه.