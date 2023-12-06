الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التعدين

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضا 0.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو لشهر نوفمبر إلى جانب مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بهدف قياس قوة الاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من الركود.

واتجهت الأنظار أيضا إلى تقرير التوظيف الأميركي لشهر نوفمبر بعد تراجع الوظائف الجديدة في أكتوبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف أمس الثلاثاء ما زاد التوقعات بأن دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهت.

وارتفع سهم مجموعة أوكادو البريطانية بنسبة 3.1 بالمئة بعد أن رفع بنك جي.بي.مورغان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الإنترنت والتكنولوجيا من "خفض الوزن النسبي" إلى "محايد".

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4 بالمئة بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.

البورصة المصرية تخسر 24.4 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء تراجعات جماعية متأثرة بعمليات جني ارباح سريعة قادها المصريين والعرب.

خسررأس المال السوقي للأسهم على 24.4 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.672.1 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوي 24703نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى5349 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7753نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 230 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 5.3 مليار جنيه.