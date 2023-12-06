الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العسومي يدعو برلمانات العالم للاستجابة لنداء البرلمان العربي بوقف حرب إسرائيل على غزة

عادل العسومي
عادل العسومي

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، البرلمانات الوطنية في العالم للاستجابة لنداء البرلمان العربي الداعي إلى ضرورة وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد في قطاع غزة، ومواجهة جرائم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

txt

البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الخليجية الـ 44 ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

txt

البرلمان العربي يستنكر استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء أن "العسومي" تلقى خطاباً رسمياً من رئيس البرلمان السويدي، الدكتور أندرياس نورلين، رداً على النداء الذي أرسله البرلمان العربي لجميع برلمانات العالم بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وما نتج عنها من سقوط آلاف الشهداء والجرحى، ودعوة البرلمانات الوطنية بمطالبة حكوماتها للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأفاد البيان بأن رئيس البرلمان السويدي أكد أنه بعد الاطلاع على خطاب العسومي المرفق به نداء البرلمان العربي، قام بتوجيه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي بدراسة ما جاء بنداء البرلمان .

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالاستجابة السريعة من جانب برلمان السويد لنداء البرلمان العربي الداعي إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال، معربا عن تطلعه إلى أن يصحب ذلك خطوات عملية من جانب الحكومة السويدية .

وأكد العسومي، استمرار البرلمان العربي في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل على مختلف المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

مواد متعلقة

البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الخليجية الـ 44 ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي يستنكر استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

رئيس البرلمان العربي: مواقف مصر المشرفة بقيادة السيسي "صمام أمان للقضية الفلسطينية"

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالوقف الدائم لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية

البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر بقيادة السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي يدين تصريحات السياسي الهولندي بتهجير الفلسطينيين للأردن

البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية
الجريدة الورقية