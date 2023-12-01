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مصر تدين انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف ضد غزة ضياء رشوان يكشف حقيقة وصول القصف الإسرائيلي لغزة إلى مصر (فيديو)
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يستنكر استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

استنكر البرلمان العربي، استئناف إسرائيل، عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل، في مشهد يؤكد مجددا استخفاف سلطة الاحتلال الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.

 

وحذر البرلمان العربي- في بيان، اليوم الجمعة- من أن استمرار هذا العدوان، من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

 

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان، والعودة إلى الهدنة، والتي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.

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