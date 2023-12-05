الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن تطالب إسرائيل بمحاكمة المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

واشنطن تطالب بمحاكمة
واشنطن تطالب بمحاكمة المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل بمحاكمة الضالعين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

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متحدث الخارجية الأمريكية: حماس تتحمل مسؤولية قتل الأطفال في غزة

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متحدث الخارجية الأمريكية: لا نتواصل مباشرة مع حماس

وأشارت الخارجية الأمريكية - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن "أكثر من ألف مواطن أمريكي ومقيم قانوني غادروا غزة، ولا يزال 750 آخرون هناك".

 

وكانت نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن واشنطن سوف تواصل العمل مع إسرائيل والجهات الإقليمية الفاعلة لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

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