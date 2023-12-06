نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا والإمارات يناقشان استخدام المعدات في مشاريع الطاقة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا والإمارات يناقشان استخدام المعدات في مشاريع الطاقة.

وأوضح نوفاك - في إطار المحادثات الثنائية بين روسيا والإمارات - أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين الرائدين لروسيا في مجال الطاقة، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الأربعاء.

وأضاف "ندرس مشاريع مشتركة بشأن اعتماد المعدات واستخدام المعدات الروسية في مشاريع في الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "نتعاون أيضا في إطار متعدد الأطراف، مثل إطار أوبك ، فضلا عن المشاركة المشتركة في منتدى البلدان المصدرة للغاز، وغير ذلك من أشكال التعاون في قطاع الطاقة".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الإمارات، يعقبها زيارة إلى السعودية.

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