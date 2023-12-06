ماركيز لوبيز مديرًا فنيًا لمنتخب قطر بعد رحيل كيروش

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتولي منصب المدير الفني لمنتخب قطر خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.

وذكر الاتحاد القطري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تويتر سابقا: :يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستعانة بخدمات المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتولي زمام مهمة تدريب المنتخب القطري الأول خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش".

وتابع البيان "سيتولى المدرب قيادة المنتخب الوطني الأول خلال بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في قطر مطلع الشهر المقبل".

وواصل "بدوره يتقدم الاتحاد القطري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الوكرة الرياضي، المحترف بين صفوفهم النجم المصري حمدي فتحي، على تعاونهم وموافقتهم على الاستعانة بالمدرب ماركيز لوبيز لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة".

رحيل كيروش

جاء ذلك عقب إعلان الاتحاد القطري لكرة القدم، إقالة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب قطر، بشكل رسمي، قبل 37 يوما فقط على انطلاقة نهائيات كأس أمم آسيا 2023، التي تُقام في قطر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وجاء بيان الاتحاد القطري لكرة القدم: "يعلن الاتحاد القطري بأنه تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الاول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين".

وكتب حساب الاتحاد القطري: "كل الشكر والتقدير للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني الاول نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة".

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