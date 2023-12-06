نيجيريا.. الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق "محايد" في حادثة الطائرة

بعد الهجوم المميت بطائرة بدون طيار على المدنيين

دعت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى إجراء "تحقيق محايد" بعد أن قتلت غارة بطائرة بدون طيار للجيش النيجيري عن طريق الخطأ ما لا يقل عن 85 قرويا كانوا يحتفلون بعيد إسلامي يوم الأحد.

وأشار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن «السلطات وصفت وفاة المدنيين بأنها عرضية»، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى «اتخاذ جميع التدابير الممكنة في المستقبل لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».

وأضاف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة سيف ماغانغو، في بيان أن السلطات النيجيرية "يجب أن تراجع قواعد الاشتباك والإجراءات التشغيلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

وحثت المفوضية العليا أبوجا على "إجراء تحقيق شامل ونزيه" و"محاسبة المسؤولين"، مع تقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم.

أمر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، بإجراء تحقيق يوم الثلاثاء بعد أن اعترف الجيش بأن إحدى طائراته بدون طيار التي تستهدف الجماعات المسلحة أصابت عن طريق الخطأ قرية تودون بيري ، في ولاية كادونا الشمالية الغربية ، خلال عيد المولد الإسلامي ، الذي يحيي ذكرى النبي محمد.

وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن.

"نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بأن الضربة استندت إلى العادات المعيشية للأشخاص الموجودين في مكان الحادث ، والتي أسيء تحليلها وتفسيرها" ، وفقا للمتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وتابع: "نحن نتساءل بجدية عما إذا كانت الضربات القائمة على +نمط الحياة+ متوافقة بما فيه الكفاية مع القانون الدولي".

وغالبا ما تلجأ القوات المسلحة النيجيرية إلى الضربات الجوية في قتالها ضد ميليشيات قطاع الطرق في شمال غرب وشمال شرق البلاد، حيث يقاتل الجهاديون منذ أكثر من عقد. وقد خلف هذا الصراع أكثر من 40,000 قتيل ومليوني نازح منذ عام 2009.

وفي أعقاب هذا الهجوم المميت بشكل خاص، ذكر الجيش النيجيري أن طائرته بدون طيار كانت مهمة روتينية “أصابت عن غير قصد أفراد المجتمع”، ومضت تقول إن القرويين اعتقدوا خطأ أنهم جماعة مسلحة موجودة في المنطقة.

"الإرهابيون يتعمدون ترسيخ أنفسهم في المناطق التي يعيش فيها المدنيون، حتى يعانوا من عواقب فظائعهم"، قال الجيش في بيان. "يعتبر الجيش كل وفاة مدنية خلال العمليات مأساة".