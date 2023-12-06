تعليم الغربية ينظم حفل يوم البهجة

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حفل يوم البهجة الذي نظمته "وحدة التواصل ودعم المعلمين بالغربية"، بقيادة الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بالغربية، للاحتفال بالكوادر المتميزة بالمديرية، من قيادات وعمال.

وفي أجواء تسودها الفرحة والابتهاج، قام وكيل الوزارة، ومدير وحدة التواصل ودعم المعلمين، بتوزيع شهادات التقدير تكريماً للعاملين بإدارة الخدمات المعاونة بالمديرية.

كما تم تكريم كل من الأستاذ أحمد عمر، مدير إدارة الإحصاء، الأستاذ عادل عبد الحميد رجب، موجه عام الدراسات الاجتماعية، الأستاذة حنان الجيار، موجه عام الحاسب الآلي، الأستاذة عبير سعيد فرج، مدير إدارة خدمة المواطنين، د. أم كلثوم محمد ماضي، مسؤول وحدة التواصل ودعم المعلمين بكفر الزيات.

وعلى هامش التكريم، قام وكيل الوزارة، بمتابعة تدريب الذكاء الاصطناعي والاستثمار في التعليم، ثم قام بمتابعة مشروعات المتدربين، وقام بمناقشتهم في نقل أثر التدريب، حيث تناول التدريب محاور مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتقنية الهليوجرام، وموقع الماجيك سكول magic school ومميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي، ثم تناول خلال المتابعة الاستحقاق الدستوري، ودورنا في العملية الانتخابية وفي التأثير في المجتمع المحيط.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالغربية، على دعم العاملين، وفي إطار خطتها لتفعيل رؤية الوطن ٢٠٣٠.