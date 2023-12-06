أحتفال مميز لأسرة فيلم شماريخ بالعرض الخاص للعمل..اليوم

تحتفل أسرة فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل اليوم الأربعاء، بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، بأحد سينمات الشيخ زايد، وذلك استعداداً لانطلاق العمل في دور العرض السينمائية المتنوعة غدا الخميس في مصر والدول العربية، والذي يشهد ظهور مميز للفنان الراحل مصطفى درويش.

أبطال فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

وكانت الشركة المنتجة طرحت البرومو التشويقي الرسمى للفيلم، وسيطر عليه مشاكل الأكشن والمطاردات والضرب، كما شهد البرومو ظهور الراحل مصطفى درويش في أكثر من مشهد، إذ صور مشاهده في العمل قبل وفاته في مايو الماضى.

ويحل أبطال فيلم "شماريخ" ضيوفا أيضا على الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "معكم" الذى يذاع عبر شاشة "ON"، غدا الخميس، بالتزامن مع انطلاق عرضه فى السينمات.

من ناحية أخري، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

وتعاقد آسر ياسين مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.