الانتهاء من ردم وتسوية سوق الثلاثاء بقرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية





استمرارًا لجهود الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، في قطاع النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات والقمامة وصيانة وإحلال أعمدة وكشافات الإنارة العامة؛ لتوفير الراحة والأمان لمواطني الإسماعيلية.



قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ أعمال ردم وتسوية لموقع سوق الثلاثاء وذلك بمعدات قرية نفيشة ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية.

حيث تم ردم وتسوية السوق بأكمله بمساحة حوالي ٣ أفدنة؛ لمنع أي تجمعات لمياه الأمطار، وتيسيرًا على المواطنين لانتظام عمل السوق

ومن الجدير ذكره، أن موقع السوق ينحدر عن مستوى الأرض والشارع الرئيسي حوالي ٢،٧٠ سم مما كان يترتب عنه عند حدوث انسداد بخط مياه الصرف الصحي، انحدار المياه إلى منتصف السوق وصعوبة سحب المياه من المنطقة وبالتالي تم ردم السوق بأكمله باستخدام ١.٤٧٦ طن رمال للتسوية؛ لعدم تكدس أي مياه وصعوبة انتظام عمل السوق وصعوبة ترجل المواطنين لشراء مستلزماتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.