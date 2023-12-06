أستاذ مناخ: مصر انتزعت الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر لتعويض الدول النامية

علق الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، على التدعهدات التي انطلقت من “كوب 27” في العالم الماضي لم تفعل من قبل الدول الكبرى، مشددًا على أن مصر انتزعت موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية.

أبرز المعلومات عن صندوق أضرار التغير المناخي في “كوب 28”

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ اتفاق باريس 2015 كان هناك تعهد من الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للدول النامية لمواجهة مشكلات تغير المناخ والتكيف معها، ولكن ما تم دفعه هذا الأمر كان قليلا جدا ولم يتم على الشكل المطلوب.

وأضاف سمعان، أن “كوب 27” والذي انقعد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وبفضل المفاوضات الشاقة والدبلوماسية المصرية الرائعة، استطاع أن ينتزع موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية.

وتابع: “مصر علمت على مدار العام الماضي من خلال الكثير من الاجتماعات مع الدول النامية والمتضررة”، مشددًا على انه كان هناك بادرة أمل في “كوب 28” من خلال الحديث عن إنشاء وتدشين هذا الصندوق ولكن بمساهمات قليلة جدًا من أمريكا والدول الكبرى، حيث إن أمريكا مولت الصندوق بمبلغ قليل جدًا في الوقت ذاته دعمت الإمارات وألمانيا كل منهما على حدى الصندوق بـ100 مليون دولار.

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء أن كبار المسؤولين الماليين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي كوب 28 يحاولون إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية.

وقالت الصحيفة : إن بنوك ومنظمين وكبار المسؤولين في قمة كوب 28 أيدوا الجهود الرامية إلى إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية التي تضررت من مزاعم الافتقار إلى المصداقية.

كما انضمت إلى هذا الجهد هيئات إصدار الشهادات المستقلة التي عانت من انهيار السوق ، وقالت إحدى هذه الهيئات (فيرا) إنها ستهدف إلى تلبية المعايير التي وضعتها هيئة الإدارة المستقلة ، مجلس النزاهة لأسواق الكربون الطوعية.

ومن الناحية النظرية ، يمثل كل رصيد طنا من الكربون تم تجنبه أو إزالته من الغلاف الجوي ولكن الافتقار إلى التحقق ومصداقية الاعتمادات أدى إلى تقويض النظام.